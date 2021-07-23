Без флага и гимна: в Токио стартовали Олимпийские игры

23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры. Из-за пандемии коронавируса их отложили на целый год, и для спортсменов это оказалось настоящим испытанием. В состав сборной России, по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) приехавшей в Японию без флага и гимна, под эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), вошли 335 спортсменов. Накануне старта соревнований Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 97 процентов россиян не знают ни одного отечественного атлета, который выступит на Олимпиаде. «Лента.ру» решила восполнить этот пробел и подготовила список главных российских претендентов на золото токийских Игр.

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Синхронное плавание

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Хотя российские синхронистки этого и не любят, им в первую очередь заранее вешают на шею золото. Ученицы Татьяны Покровской не проигрывают международные старты два десятка лет, поэтому к их триумфам все давно привыкли. В команде шутят, что залог успеха — яркие футболки, которые главный тренер надевает на каждый ответственный старт. Но если серьезно, то преимущество русских русалок действительно видно невооруженным глазом — никто в мире не работает в программах так плотно и не показывает подобной сложности.

Художественная гимнастика

Еще один вид, в котором сборная России является однозначным фаворитом, — художественная гимнастика. Здесь личное золото разыграют сестры Дина и Арина Аверины. Сказать заранее, кто из них окажется на верхней ступени пьедестала, трудно, однако шансы их соперниц точно минимальны. Дина — 13-кратная чемпионка мира, Арина — четырехкратная, и за последние несколько лет на международных стартах они не отдали ни одной победы в многоборье. Хотя в начале июля Арина пропустила Кубок вызова из-за травмы, к старту Игр она должна подойти в полной готовности.

В групповых упражнениях сборная России не проигрывает Олимпиаду уже 20 лет. В этот раз на ковер выйдут Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Причем в сравнении с прошлыми Играми в составе только два новых имени. Максимова и Татарева выигрывали в Бразилии, а Близнюк и вовсе стоит в основе еще с Лондона-2012. В Японии главными конкурентками российской команды будут хозяйки соревнований и представительницы Болгарии. Однако поводов серьезно беспокоиться на этот счет нет. Соревнования пройдут 7 и 8 августа.

Теннис

Хорошие шансы у России в парных разрядах: Рублев и Хачанов играли в финале «Мастерса», Веснина и Кудерметова были финалистками недавнего Уимблдона, а с Карацевым Веснина дошла до финала «Ролан Гаррос». Причем с обоими партнерами Елена сыгралась только в этом сезоне

30 июля пройдет финал в мужском парном разряде, 31 июля — в женском одиночном, 1 августа — в мужском одиночном и женском парном, а также в миксте.

Легкая атлетика

По решению World Athletics в Токио от России отправились только десять спортсменов. Виной всему допинговый скандал, который продолжается уже несколько лет. Составить заветный список оказалось делом непростым, но во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) постарались сделать так, чтобы главные российские претенденты на медали в него попали.

Однозначно стоит следить за сектором для прыжков в высоту, где на старт выйдет звезда мирового масштаба Мария Ласицкене. Трехкратная чемпионка мира и обладательница рекордной беспроигрышной серии — фаворитка соревнований. Хотя в начале лета спортсменку беспокоила травма, уже в середине июля Мария победила на международном турнире в Финляндии и успокоила болельщиков: «Рада результату, рада, что меня ничто не тревожит в плане здоровья. Ни в коем случае не расслабляемся и продолжаем работать». Финал назначен на 7 августа.

Высоки шансы на победу и у чемпионки мира Анжелики Сидоровой, которая выступает в прыжках с шестом. В начале июля она стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, уступив американке Кэти Нэйджотт, и теперь попробует взять реванш. Шанс представится ей 5 августа.

Поборется за пьедестал и Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами. Хотя не так давно и в отношении него проводилась антидопинговая проверка, справедливость была вовремя восстановлена, и атлет получил допуск на Игры. Выяснилось, что запрещенное вещество попало в его организм по ошибке, а предназначалось для заболевшего ребенка. Сергей ни разу в карьере не выигрывал Олимпиаду, а теперь в интервью РИА Новости заявил: «Задача номер один — это обязательно золотая медаль». Его старт пройдет тоже 5 августа.

Фехтование

На свои четвертые Игры в карьере едет одна из самых титулованных российских фехтовальщиц последних лет Софья Великая. Саблистка — олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призер 2012 и 2016 годов в личном зачете, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы. В Бразилии она уступила в финале соотечественнице Яне Егорян, но Яна в Токио не приехала. Великой между тем 36 лет — уже известно, что эти Игры для нее станут последними.

Кроме того, именно Софья станет знаменосцем на церемонии открытия. Флаг ОКР она пронесет вместе с волейболистом Максимом Михайловым. «Перед Играми в Лондоне, помню, думала: как же выбирают знаменосца, это ведь так сложно! И сейчас, когда мне доверена эта честь, я очень рада и горда, меня это по-настоящему вдохновляет. Слышала: кто несет флаг на церемонии открытия, Олимпиаду обычно не выигрывает. Но я не суеверна и постараюсь развеять этот миф», — заверила спортсменка.

Помимо Великой, женскую сборную ОКР в фехтовании на саблях представят София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Финал в личном первенстве состоится 26 июля, в команде — 31 июля.

Борьба

Российские борцы — неизменные фавориты олимпийских турниров, и Игры в Токио не исключение. В вольной борьбе особенное внимание будет приковано к самому титулованному члену команды — олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира Абдулрашиду Садулаеву, выступающему в весовой категории до 97 килограммов. Кроме него, сборную ОКР представят Заур Угуев (весовая категория до 57 килограммов), Гаджимурад Рашидов (до 65 килограммов), Заурбек Сидаков (до 74 килограммов), Артур Найфонов (до 86 килограммов) и Сергей Козырев (до 125 килограммов).

В греко-римской борьбе от России выступят Сергей Емелин (до 60 килограммов), Артем Сурков (до 67 килограммов), Александр Чехиркин (до 77 килограммов), Муса Евлоев (до 97 килограммов) и Сергей Семенов (до 130 килограммов). «Наш официальный медальный план — по одной медали каждого достоинства. Но перед собой мы ставим задачу получить результат еще лучше — каждый, кто едет, готов бороться за золото», — заявил главный тренер российской команды Гоги Когуашвили.

Соревнования по борьбе пройдут с 1 по 7 августа.

Плавание

Российские пловцы в Токио тоже однозначно едут за медалями: об этом говорит статистика последнего чемпионата мира. В Кванджу в 2019 году они завоевали 16 наград, 3 из них были золотыми. Перед Токио сразу пять пловцов — Евгений Рылов, Климент Колесников, Антон Чупков, Владимир Морозов, Мартин Малютин — в числе лидеров мирового рейтинга в личных видах. Высоки шансы и в кролевых эстафетах. Из соперников главную опасность для россиян представляют американцы и британцы.

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Юлия Ефимова не выступит в любимой дисциплине — 200 метров брассом, однако поплывет стометровку. Интересно последить и за чемпионкой мира Анастасией Фесиковой, которая специализируется на плавании на спине. Кроме того, Александр Кудашев и Вероника Андрусенко — россияне, заподозренные было в нарушении антидопинговых правил, — участие в соревнованиях все-таки примут. CAS отменил решение об их временном отстранении.

Соревнования среди пловцов в Токио пройдут с 25 июля по 5 августа.

Спортивная гимнастика

На золото в самом престижном виде — личном многоборье — будет претендовать Никита Нагорный. В командном первенстве ему помогут Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Все четверо россиян при этом могут рассчитывать на пьедестал в отдельных видах. У Далалояна, правда, не так давно случилась травма, поэтому на части снарядов соревноваться он не будет. Это для сборной ОКР большая потеря.

В соревновании среди женщин рассчитывать на командное золото или победу в многоборье не приходится, однако в отдельных видах высоки шансы у лидера команды Ангелины Мельниковой. Точно поборется она, например, на брусьях и бревне. В личном многоборье успехом для Мельниковой станет бронза.

Соревнования пройдут с 26 июля по 1 августа.

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