Министр спорта разъяснил шансы России провести Олимпиаду-2036

Россия сможет претендовать на Игры-2036, у нее есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия, однако о принятии такого решения пока говорить рано. Об этом заявил РИА Новости министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

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Отвечая на вопрос о том, есть ли у России шансы повторить спортивный праздник, которым стала Олимпиада в Сочи в 2014 году, министр отметил, что пока рано об этом говорить.

«Но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира», - пояснил он.

При этом Матыцин подчеркнул, что Россия «всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения», а многие стандарты в мировом спорте сформированы благодаря усилиям нашей страны.

«Я не вижу препятствий, которые не позволят нам претендовать на право проведения Олимпийских игр», - заметил министр спорта.

Он также обратил внимание на развитие спортивной инфраструктуры в регионах и подчеркнул, что, «если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр», то конкуренция среди городов за право их принять будет значительной.