Министр спорта разъяснил шансы России провести Олимпиаду-2036

Россия сможет претендовать на Игры-2036, у нее есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия, однако о принятии такого решения пока говорить рано. Об этом заявил РИА Новости министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Отвечая на вопрос о том, есть ли у России шансы повторить спортивный праздник, которым стала Олимпиада в Сочи в 2014 году, министр отметил, что пока рано об этом говорить.
«Но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира», - пояснил он.
При этом Матыцин подчеркнул, что Россия «всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения», а многие стандарты в мировом спорте сформированы благодаря усилиям нашей страны.
«Я не вижу препятствий, которые не позволят нам претендовать на право проведения Олимпийских игр», - заметил министр спорта.
Он также обратил внимание на развитие спортивной инфраструктуры в регионах и подчеркнул, что, «если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр», то конкуренция среди городов за право их принять будет значительной.
Ранее путем голосования Международного олимпийского комитета (МОК) австралийский Брисбен был выбран столицей летних Олимпийских игр 2032 года. За организацию Олимпиады в Брисбене свои голоса отдали 72 человека, пять высказались против, трое воздержались. Отмечается, что Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.