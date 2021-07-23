Татьяна Навка ответила на критику Габриэлы Пападакис

«Мой предыдущий пост вызвал бурную реакцию в сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем. Например, Габриэла Пападакис выразила своё возмущение, но при всём моём уважении к ней и её мнению, я хочу ответить и выразить своё. Своим высказыванием я не хотела никого задеть, вообще если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ сообщества я не трогала вообще. Но у меня есть своё устойчивое понимание на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе, где должно быть различие между женщинами и мужчинами.