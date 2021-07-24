«Я имею право на свое мнение»: Навка ответила на критику Пападакис

«Мой предыдущий пост вызвал бурную реакцию в Сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем. Например, Габриэла Пападакис выразила свое возмущение, но при всем моем уважении к ней и ее мнению, я хочу ответить и выразить свое. Своим высказыванием я не хотела никого задеть. Если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ-сообщества я не трогала вообще», - заявила она.