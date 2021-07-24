«Я имею право на свое мнение»: Навка ответила на критику Пападакис

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на возмущение французской фигуристки Габриэлы Пападакис по поводу ее высказывания о мужской художественной гимнастике. Свое мнение она высказала в Instagram.
Ранее Татьяна Навка назвала шокирующим выступление мужчин в художественной гимнастике и выразила надежду, что в России подобного не будет. Она отметила, что хотела бы никогда не видеть как в «женском виде спорта» выступает мужчина, и не желает, чтобы на это смотрели дети.
«Мой предыдущий пост вызвал бурную реакцию в Сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем. Например, Габриэла Пападакис выразила свое возмущение, но при всем моем уважении к ней и ее мнению, я хочу ответить и выразить свое. Своим высказыванием я не хотела никого задеть. Если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ-сообщества я не трогала вообще», - заявила она.
Навка подчеркнула, что твердо уверена в том, что мужчина должен оставаться в мужском облике, а ее ребенок должен расти в здоровом обществе, где есть различие между полами.
«Сексуальная ориентация - это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, которую дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против этого. В 21 веке я имею право на свое мнение по этому вопросу!» - заметила жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.