Артамонов принес сборной России вторую медаль на Олимпиаде

Чемпион Европы по тхэквондо 2018 года россиянин Михаил Артамонов (5) выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 58 кг. В борьбе за награду Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана (11) со счётом 15:10. Это вторая медаль текущей Олимпиады для сборной России.

Фото: Reuters Reuters

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.