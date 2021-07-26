Ефимова: "Деньги решают все, и на спортсменов глубоко..."

"Да, утром действительно тяжело, о чем говорят результаты на всех дистанциях, - продолжила спортсменка. - Тем более вчера мы вечером только закончили [предварительные заплывы], а уже утром надо рано вставать. Сколько бы ты не тренировался по утрам перед Олимпиадой, все равно не идет результат, который бы хотелось. Если бы попозже днем были финалы, то было бы лучше, но что поделать, все в одинаковых условиях".