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Олимпиада-2020

Ефимова заявила, что деньги в профессиональном спорте ставят выше интересов атлетов

ТАССиещё 3
45 минут назад

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова сожалеет, что в угоду телевизионным компаниям пловцы на Олимпиаде в Токио вынуждены выступать на решающих стадиях в утреннее время. Об этом она заявила журналистам после выхода в финал на дистанции 100 м брассом.

Ефимова: "Деньги решают все, и на спортсменов глубоко..."
Фото: © Станислав Красильников/ТАСС© Станислав Красильников/ТАСС

Ефимова вышла в финал с пятым временем.

"К сожалению, в нашем мире деньги решают все, и на спортсменов, причем не только в нашей стране, глубоко... Если бы это было вечером, то результаты были бы намного выше, - сказала Ефимова. - Думаю, мировые рекорды штамповались. Что ж, зато непредсказуемо - выиграть может любой".

"Да, утром действительно тяжело, о чем говорят результаты на всех дистанциях, - продолжила спортсменка. - Тем более вчера мы вечером только закончили [предварительные заплывы], а уже утром надо рано вставать. Сколько бы ты не тренировался по утрам перед Олимпиадой, все равно не идет результат, который бы хотелось. Если бы попозже днем были финалы, то было бы лучше, но что поделать, все в одинаковых условиях".

Финал на дистанции 100 м брасом состоится во вторник.

Летние виды спорта,Юлия Ефимова,
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