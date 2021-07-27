Роднина: три золота ОИ за один день — это просто прелесть

«Три золота за один день — это просто прелесть! Посмотрите, куда мы выбились и как быстро! Всем ребятам огромное уважение, они все молодцы. Отличный день, надеемся, что и остальные будут такие же и даже лучше. Пусть Первый концерт Чайковского звучит всё чаще и чаще на этой Олимпиаде!» — приводит слова Родниной Sport24.