Российская пловчиха Юлия Ефимова провалилась на Олимпиаде в Токио: реакция болельщиков — критика, советы бросить спорт

Юлия Ефимова упустила шанс на личную медаль Игр в Токио. Болельщики ругают её за «инстаграм» и отправляют на пенсию.

Любого спортсмена, не ушедшего на пике, ждёт падение с покорённой высоты. Причём чем ярче ты блистал в победные времена, тем тяжелее превращаться в «одного из» без реальных шансов на большие достижения. Именно это сейчас происходит с Юлией Ефимовой.

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Главная звезда российского плавания подошла к своей третьей Олимпиаде с багажом скандалов и конфликтов с руководством сборной, а болельщиков куда больше интересовали её откровенные фотографии в «Инстаграме», чем секунды в бассейне.

Во время соревнований негативный фон вокруг Ефимовой только рос. Её результаты в предварительных заплывах на дистанции 100 метров брассом не внушали оптимизма, а сама спортсменка раздражалась после неудобных вопросов журналистов и критиковала организаторов Олимпиады за непривычно раннее время финалов.

Ефимова могла всё изменить, но провалилась

Впрочем, Ефимова могла всё исправить буквально за минуту. Любая медаль на стометровке вернула бы ей зрительские симпатии и статус любимой пловчихи России. И, надо сказать, вера в это небольшое спортивное чудо не покидала до самого конца. Да, на 100 метрах она всегда чувствовала себя не так уверенно, как на 200. Да, результаты по ходу сезона не впечатляли. Да, форма явно не соответствовала эталонной

Но это ведь Юля Ефимова! Та самая девчонка, которая с фирменной улыбкой крушила соперниц и долгие годы чуть ли не в одиночку тащила российское плавание. Та самая, которая через суд пробилась на Олимпиаду в Рио, а затем принесла России два сложнейших и ценнейших серебра. И, коснись она бортика в Токио на полсекунды раньше, все эти воспоминания ожили бы.

«Жизнь в соцсетях не привела к медалям»

Но случилось как случилось. Ефимова — пятая. Казалось бы, Юле надо посочувствовать и идти радоваться за мужиков, оставивших всех не у дел на стометровке на спине. Но Ефимову после поражения на Олимпиаде не жалеют. В её адрес летят острые и беспощадные стрелы критики. Подписчики её «инстаграма», читатели «Чемпионата» и просто болельщики в соцсетях припоминают ей и тренировки в США, и не самые консервативные фото в «Инстаграме», и конфликты с тренерами:

— Ефимову больше интересуют всякие «инстаграмы», чем спорт. Вот и результат.

— Ефимова больше занимается «инстаграмом», а плавание — для коллекции.

— Болтать меньше надо было.

— К сожалению, жизнь в соцсетях и виртуальные тренировки вместо реальных не привели к медалям.

— Все условия были созданы, почему не в форме? Может, меньше по фотосессиям надо было бегать да по журналистам?

— Приехала пофоткаться.

— Ну это провал, конечно. А сколько было шума!

После неудачного финала Ефимова призналась, что пока не знает, будет ли готовиться к следующей Олимпиаде. При этом многие поклонники спорта уверены, что время Ефимовой подошло к концу и звезде российского плавания пора завершать карьеру:

— Пришло время попрощаться. Дорогу молодым.

— Время Ефимовой уже ушло. Надо заканчивать и наслаждаться жизнью.

— Заканчивать пора, видимо. Много эмоций не туда пошло у Юли.