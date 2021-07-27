Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Хоркина отреагировала на историческую победу российских гимнасток на Олимпиаде

Lenta.ru
1 час назад

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на победу женской сборной Росси в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Кончился валидол: Хоркина о победе российских гимнасток на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала, что после соревнований у нее кончился валидол. Хоркина также похвалила спортсменок за то, что они смогли собраться после неудачного выступления на бревне. Кроме того, гимнастка отметила вклад тренерского штаба в успех.

Соревнования прошли ранее во вторник, 27 июля. Россиянки набрали в сумме 169,528 балла и впервые в истории завоевали золотые медали в командном многоборье. На втором месте расположилась команда США, тройку сильнейших замкнула Великобритания.

Сейчас в активе российской команды по семь золотых и серебряных медалей, а также четыре бронзовые награды. Сборная находится на четвертом месте в общем зачете.

Летние виды спорта,Светлана Хоркина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители