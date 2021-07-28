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Олимпиада-2020

Во время трансляции хоккея на траве на ОИ-2020 вместо матча показывали таракана

Чемпионат.com
51 минуту назад

Во время хоккейного матча на траве между женскими сборными Аргентины и Испании на Олимпийских играх — 2020 в Токио оператор крупным планом начал снимать таракана. Режиссёр трансляции сменил ракурс лишь тогда, когда насекомое решило спрыгнуть с бордюра.

Сама встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу Аргентины.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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