Китайцы затравили чемпиона Олимпиады по спортивной гимнастике

Китайские поклонники спортивной гимнастики подвергли травле олимпийского чемпиона в личном многоборье Даики Хасимото. Об этом сообщает "Си-эн-эн".

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По информации источника, в социальных сетях спортсмена обвинили в том, что он незаслуженно получил золотую медаль домашних Игр.

Китайцы сумели обойти блокировку Instagram и стали писать Хасимото негативные комментарии и сообщения, в которых называли его "национальным унижением Японии". Напомним, что второе место в личном многоборье занял представитель Поднебесной Сяо Рутенг.