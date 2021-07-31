Китайцы затравили чемпиона Олимпиады по спортивной гимнастике

Китайские поклонники спортивной гимнастики подвергли травле олимпийского чемпиона в личном многоборье Даики Хасимото. Об этом сообщает "Си-эн-эн".
По информации источника, в социальных сетях спортсмена обвинили в том, что он незаслуженно получил золотую медаль домашних Игр.
Китайцы сумели обойти блокировку Instagram и стали писать Хасимото негативные комментарии и сообщения, в которых называли его "национальным унижением Японии". Напомним, что второе место в личном многоборье занял представитель Поднебесной Сяо Рутенг.
Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз раскрыла подробности своего психологического состояния, из-за которого ей пришлось сняться с соревнований в командном многоборье на Играх в Токио.