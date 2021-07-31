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Олимпиада-2020

Китайцы затравили японского чемпиона Олимпиады по спортивной гимнастике

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Китайские поклонники спортивной гимнастики подвергли травле олимпийского чемпиона в личном многоборье Даики Хасимото. Об этом сообщает "Си-эн-эн".

Китайцы затравили чемпиона Олимпиады по спортивной гимнастике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, в социальных сетях спортсмена обвинили в том, что он незаслуженно получил золотую медаль домашних Игр.

Китайцы сумели обойти блокировку Instagram и стали писать Хасимото негативные комментарии и сообщения, в которых называли его "национальным унижением Японии". Напомним, что второе место в личном многоборье занял представитель Поднебесной Сяо Рутенг.

Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз раскрыла подробности своего психологического состояния, из-за которого ей пришлось сняться с соревнований в командном многоборье на Играх в Токио.

Летние виды спорта,Олимпиада-2020,Симон Байлз,
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