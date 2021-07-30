«Плохой человек»: испанский спортсмен осудил Навку  за критику мужской художественной гимнастики

Бывшая фигуристка Татьяна Навка раскритиковала мужскую художественную гимнастику. Она написала в своем Instagram, что мужчинам в этом виде спорта делать нечего.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Причиной её поста стало выступление испанского гимнаста Кристофера Бенитеса. Оно произвело на Навку сильное впечатление и она призналась, что испытала от увиденного «культурный шок».

«Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет», – написала российская спортсменка.

По мнению Навки, «мужское должно остаться мужским, а женское – женским». При этом её поддержали некоторые политики и спортсмены. К примеру, депутат Виталий Милонов считает, что участие мужчин в этом виде спорта нужно вовсе запретить, а политик Дмитрий Свищев его поддержал.

«Здравый ум все-таки должен победить, а это вещи, которые у меня не складываются в голове», – сказал он.

Но многие оказались недовольны высказыванием фигуристки. Так, трехкратная победительница чемпионатов мира по фигурному катанию Кейтлин Уивер застыдила спортсменку. По ее словам, Навка имеет право на свое мнением, но делиться с миллионами подписчиков им не стоит.

Также против Навки выступила и четырехкратная чемпионка мира, француженка Габриэлла Пападаки.

«Мне действительно печально видеть, что в 2021 году все еще существует такой дефицит открытости и так много препятствий для самовыражения. Хотелось бы, чтобы мы понимали, что подобного рода публичные нападки разрушительны и вредны», – сказала она.