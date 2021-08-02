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Олимпиада-2020

Гимнаст Аблязин остался без медали в упражнениях на кольцах на Олимпиаде

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Российский гимнаст Денис Аблязин занял шестое место в упражнениях на кольцах на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Спортсмен получил за свое выступление 14,833 балла. Золото завоевал китаец Ян Лю (15,500). Вторым стал его соотечественник Хао Ю (15,300). Бронза досталась представителю Греции Элефериосу Петруниасу (15,200). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Также 2 августа будут разыграны медали в вольных упражнениях у женщин и опорном прыжке у мужчин. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее сообщалось, что британский гимнаст Макс Уитлок выиграл золото в упражнениях на коне на летних Олимпийских играх — 2020 в японской столице.

Гимнаст Аблязин остался без медали в упражнениях на кольцах на Олимпиаде
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,Макс Уитлок,Ян Лю,Денис Аблязин,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,Газета.Ru,
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