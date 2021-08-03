Российские волейболисты обыграли канадцев и вышли в полуфинал Олимпиады

Российские волейболисты обыграли сборную Канады в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио, сообщает ТАСС.

Встреча с канадцами завершилась со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22) в пользу россиян. В полуфинале Олимпиады сборная России встретится с победителем четвертьфинальной встречи между командами Бразилии и Японии. Российская сборная заняла первое место по итогам группового этапа.

28 июля мужская сборная России по волейболу всухую обыграла Бразилию — действующего олимпийского чемпиона — в матче третьего тура группового этапа на Олимпиаде в Токио. Победа стала для россиян третьей подряд на Олимпиаде, перед этим они победили США и Аргентину.