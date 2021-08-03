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Олимпиада-2020

Давид Белявский стал пятым в упражнениях на параллельных брусьях на ОИ, победил китаец

Чемпионат.comиещё 1
3 часа назад

Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2020 в Токио. Его результат — 15,200 балла.

Золото с результатом 16,233 балла завоевал китаец Цзинюань Цзоу. Вторым стал представитель Германии Лукас Даузер, на его счету 15,700 балла. Бронзу завоевал турок Ферхат Ариджан (15,633 балла).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (31-19-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Летние виды спорта,Давид Белявский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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