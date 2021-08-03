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Олимпиада-2020

Шубенков получил травму и пропустит старт на Олимпиаде

Спорт-Экспрессиещё 2
1 час назад

Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму и снялся с соревнований на Олимпиаде в Токио. Предположительно, он повредил ахилл на разминке.

Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 метров с барьерами. Сегодня, 3 августа, у него был квалификационный забег.

Полуфинальные забеги состоятся завтра, 4 августа. Финал пройдет 5 августа.

Ранее Шубенков обвинялся в употреблении запрещенных препаратов, но в конце июня с него были сняты все обвинения.

Олимпиада-2020 проходит с 23 июля по 8 августа. Турнир по легкой атлетике начался 30 июля и завершится 8 августа.

Летние виды спорта,Сергей Шубенков,
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