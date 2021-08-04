Олимпийская чемпионка Мельникова: я упустила лёгкий шанс на медаль, но поздравила Байлз

«Чувствую невероятное счастье по прибытию домой. Это был такой долгий путь — и наконец-то я на родной земле, очень сильно по всем соскучилась. В первую очередь лягу на кровать, потому что очень устала эмоционально. Пока не еду в свой родной город, б

Хочется поблагодарить за такую популяризацию гимнастики, потому что это очень важно для нас. Мы всегда стремимся хоть чуть-чуть раскрыть свой вид спорта. Сейчас нам наконец-то помогают медиа и социальные сети. Свой общий итог считаю превосходным, потому что мне было важно закончить Олимпиаду хорошо, и я завоевала бронзу. Для меня это потрясающе. Обидно за мой финал на брусьях, я упустила лёгкий шанс на медаль. Разозлилась на себя за это, но получилось то, что получилось.