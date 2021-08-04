Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Олимпийская чемпионка Мельникова: я упустила лёгкий шанс на медаль, но поздравила Байлз

Чемпионат.com
51 минуту назад

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась мнением о своём выступлении на Олимпийских играх в Токио, где спортсменка стала чемпионкой в команде, а также заняла третье место в вольных упражнениях.

«Чувствую невероятное счастье по прибытию домой. Это был такой долгий путь — и наконец-то я на родной земле, очень сильно по всем соскучилась. В первую очередь лягу на кровать, потому что очень устала эмоционально. Пока не еду в свой родной город, б

Хочется поблагодарить за такую популяризацию гимнастики, потому что это очень важно для нас. Мы всегда стремимся хоть чуть-чуть раскрыть свой вид спорта. Сейчас нам наконец-то помогают медиа и социальные сети. Свой общий итог считаю превосходным, потому что мне было важно закончить Олимпиаду хорошо, и я завоевала бронзу. Для меня это потрясающе. Обидно за мой финал на брусьях, я упустила лёгкий шанс на медаль. Разозлилась на себя за это, но получилось то, что получилось.

Что касается Симоны Байлз и её бронзы, то я её поздравила и мы немного пообщались. И больше ничего», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Летние виды спорта,Павел Левкович,Ангелина Мельникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители