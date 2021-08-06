ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил грузина Элизбара Одикадзе со счетом 10:0 в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

Садулаев посеян на турнире под первым номером. В полуфинале россиянин встретится с победителем схватки между кубинцем Рейнерисом Саласом Пересом и представителем Северной Македонии Магомедгаджи Нуровым.

Садулаеву 25 лет, он является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 86 кг, а также четырехкратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019). На его счету четыре золотые медали чемпионатов Европы.