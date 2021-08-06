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Олимпиада-2020

В Международной федерации волейбола выступили с заявлением по допингу у бразильянки на Играх

Газета.Ruиещё 6
4 часа назад

Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала новость о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков. "FIVB была проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшета за возможное нарушение антидопинговых правил. Игрок не будет участвовать в предстоящих матчах женской сборной Бразилии по волейболу. За дополнительными вопросами обращайтесь в Олимпийский комитет Бразилии", — приводит слова представителя пресс-службы FIVB ТАСС. Напомним, Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды. На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов. Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг.

В Международной федерации волейбола выступили с заявлением по допингу у бразильянки на Играх
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,Дмитрий Губерниев,Петр Чайковский,ИТАР-ТАСС,
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