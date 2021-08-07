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Олимпиада-2020

Результаты бразильских волейболисток на Играх-2020 не будут пересмотрены

Газета.Ruиещё 1
44 минуты назад

Результаты сборной Бразилии на Олимпийских играх - 2020 в Токио остаются в силе, несмотря на положительную допинг-пробу волейболистки Тандары Кайшеты, информирует РИА "Новости". "Подкомитет Дисциплинарной комиссии Международной федерации волейбола (FIVB) рассмотрел участие сборной Бразилии в соревнованиях по волейболу среди женщин на Олимпийских играх в Токио в свете неблагоприятного результата допинг-пробы Тандары Алвес Кайшеты и обязательного временного отстранения бразильским органом по контролю за допингом (ABCD). Подкомитет дисциплинарной комиссии FIVB пришел к выводу, что никакие командные наказания не могут быть наложены на сборную Бразилии, и результаты остаются в силе, поскольку в настоящее время не нарушена статья 11.1 Медицинских и антидопинговых правил FIVB в связи с тем, что спортсмен еще не подвергся нарушению антидопинговых правил", — сообщили в пресс-службе FIVB. Ранее FIVB прокомментировала новость о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков

Адвокат заявил, что отстранённая от ОИ за допинг бразильская волейболистка докажет невиновность
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,РИА Новости,
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