Американские баскетболистки в седьмой раз подряд завоевали золото Олимпиады

Женская сборная США по волейболу обыграла команду Бразилии в финале Олимпийских игр.

Фото: © EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG © EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:20, 25:14) в пользу американок. Ранее в воскресенье сборная Сербии в матче за бронзу обыграла команду Южной Кореи. Российские волейболистки заняли четвертое место в группе B, а в четвертьфинале уступили бразильянкам.

Американки впервые завоевали золото Олимпийских игр. Также на их счету три серебряные (1984, 2008, 2012) и две бронзовые (1992, 2016) награды Игр, золотая, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.