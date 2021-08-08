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Олимпиада-2020

Американские волейболистки впервые выиграли Олимпиаду

ТАССиещё 2
1 час назад

Женская сборная США по волейболу обыграла команду Бразилии в финале Олимпийских игр.

Американские баскетболистки в седьмой раз подряд завоевали золото Олимпиады
Фото: © EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:20, 25:14) в пользу американок. Ранее в воскресенье сборная Сербии в матче за бронзу обыграла команду Южной Кореи. Российские волейболистки заняли четвертое место в группе B, а в четвертьфинале уступили бразильянкам.

Американки впервые завоевали золото Олимпийских игр. Также на их счету три серебряные (1984, 2008, 2012) и две бронзовые (1992, 2016) награды Игр, золотая, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Волейболистки принесли сборной США 39-ю золотую награду, национальная команда занимает первое место в медальном зачете Олимпиады. Также на счету американских спортсменов 40 серебряных и 33 бронзовые награды. На втором месте идут китайцы (38-31-18), третьи - японцы (27-14-17), четвертые - британцы (21-21-22). Российские спортсмены расположились на пятой строчке (20-27-23).

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