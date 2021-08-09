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Олимпиада-2020

Дина Аверина рассказала о реакции Винер-Усмановой на судейский скандал на Играх

Газета.Ruиещё 10
6 часов назад

Серебряный призер Олимпиады Дина Аверина рассказала, как глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на скандал с оценками в индивидуальном многоборье на Играх-2020 в Токио. "Ирина Александровна Винер-Усманова первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки", — цитирует Аверину ТАСС. Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100). После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Ранее тренер Ашрам Айелет Зуссман высказалась о жалобах сборной России на судейство.

Дина Аверина рассказала о реакции Винер-Усмановой на судейский скандал на Играх
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,Российские спортсменки,Россия без Олимпиады,Дина Аверина,Ирина Винер,Алексей Немов,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,ИТАР-ТАСС,
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