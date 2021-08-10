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Олимпиада-2020

Авербух прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на ОИ в Токио

RT на русскомиещё 1
3 часа назад

Серебряный медалист Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух считает, что судьи на Играх в Токио поступили несправедливо с российскими гимнастками.

Авербух прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на ОИ в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что то, что произошло, конечно, это, безусловно, несправедливо по отношению и к нашим девочкам, и ко всему. Но это произошло как раз вследствие того, что началась реформа в судействе. Если мы проводим аналогии с фигурным катанием, то у нас она тоже длилась достаточно долго», — цитирует Авербуха РИА Новости.

По его мнению, российские гимнастки попали в жернова реформы судейства в художественной гимнастике.

Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Её сестра Арина — четвёртой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением об оценках российских гимнасток в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Илья Авербух,Алина Кабаева,РИА Новости,
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