Авербух прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на ОИ в Токио

«Я думаю, что то, что произошло, конечно, это, безусловно, несправедливо по отношению и к нашим девочкам, и ко всему. Но это произошло как раз вследствие того, что началась реформа в судействе. Если мы проводим аналогии с фигурным катанием, то у нас она тоже длилась достаточно долго», — цитирует Авербуха РИА Новости.