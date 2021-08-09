На МКС состоялись первые в истории "космические Олимпийские игры"

На МКС состоялась первая в истории космическая Олимпиада. Об этом сообщил французский астронавт Тома Песке на странице в Twitter. Он рассказал, что в программу первых в космосе ОИ входило четыре дисциплины. В общей сложности в Играх приняли участие две команды, в каждой - семь спортсменов.

Фото: Twitter, Thom_astro Twitter, Thom_astro

В «вольной программе без пола» золото удалось завоевать россиянину Петру Дуброву. Он выполнил несколько элементов без прикосновений к поверхностям станции.

Также астронавты соревновались в гандболе без рук. По регламенту участники соревнования должны стараться забросить шарик в ворота противника только с помощью дыхания.

Кроме того, на космической станции состоялись состязания в синхронном плавании, а также в стрельбе из резинки в невесомости.