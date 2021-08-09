Хоркина оценила шансы российских паралимпийцев в Токио

Российские спортсмены, которые примут участие в Паралимпийских играх, уже победили, достигнув таких высоких результатов в спорте. Об этом заявила в беседе с URA.RU российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
«Я с нетерпением жду их выступления. Нашим паралимпийцам желаю удачи и, конечно, побед. А повторят они или не повторят (успех олимпийской сборной — прим. URA.RU), это уже второй вопрос. Они уже победили. Они реально уже победили. Им в этой жизни ничего доказывать не надо. Они уже все себе доказали тем, что вышли на паралимпийские дистанции», — сказала Светлана Хоркина.
Гимнастка отметила, что ее всегда вдохновляли выступления паралимпийцев, особенно в моменты жизненных трудностей. По ее словам, глядя на их выступления, все проблемы превращаются в легкие недоразумения.
«Поэтому я всегда восхищена паралимпийцами, даже если они не завоевывают медали. Я могу только приблизительно допустить, сколько сил, терпения, стойкости они прикладывают для того, чтобы заниматься не только физкультурой, а это уже профессиональный спорт и они порой даже ставят там рекорды», — заявила олимпийская чемпионка.
На онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным с паралимпийцами чемпионка мира по волейболу сидя Елизавета Кунстман тоже дала прогноз о результатах России на Паралимпиаде. Она выразила уверенность, что отечествення сборная сможет повторить успех российских спортсменов на Олимпийских играх. Двукратная чемпионка мира по фехтованию на колясках Виктория Бойкова отметила, что сборная будет выступать с гимном и флагом РФ в душе. Глава государства заявил, что не сомневается в том, что сборная по фехтованию сможет показать свои лучшие качества.
В Токио с 24 августа по 5 сентября пройдут летние Паралимпийские игры. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу игр.