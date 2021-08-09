Хоркина оценила шансы российских паралимпийцев в Токио

«Я с нетерпением жду их выступления. Нашим паралимпийцам желаю удачи и, конечно, побед. А повторят они или не повторят (успех олимпийской сборной — прим. URA.RU), это уже второй вопрос. Они уже победили. Они реально уже победили. Им в этой жизни ничего доказывать не надо. Они уже все себе доказали тем, что вышли на паралимпийские дистанции», — сказала Светлана Хоркина.