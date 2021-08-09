Тихонов осудил Беларусь за критику в адрес гимнастки из РФ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова представителя Белорусской ассоциации гимнастики в адрес российской сборной. Своей реакцией спортсмен поделился в комментариях под постом в Facebook.

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«Это неправильно. Что значит „снять корону“? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать», — написал Тихонов.

Украинская судья Лидия Виноградная ранее опубликовала запись в соцсети, где назвала объективной работу своих коллег из России во время финальных соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Представитель Белорусской ассоциация гимнастики оставил комментарий под постом, в котором предложил российской команде «снять корону» и заявил, что команда ОКР «бездарно профукала» Игры-2020.