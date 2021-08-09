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Олимпиада-2020

Тихонов осудил Беларусь за грубость в адрес гимнастки из РФ

Ura.Ru
1 час назад

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова представителя Белорусской ассоциации гимнастики в адрес российской сборной. Своей реакцией спортсмен поделился в комментариях под постом в Facebook.

Тихонов осудил Беларусь за критику в адрес гимнастки из РФ
Фото: ura.ruura.ru

«Это неправильно. Что значит „снять корону“? Писать такое очень опрометчиво, учитывая политические и экономические отношения России и Белоруссии. Я не ожидал. Обыгрывайте нас, а не пишите. Корону надо завоевать», — написал Тихонов.

Украинская судья Лидия Виноградная ранее опубликовала запись в соцсети, где назвала объективной работу своих коллег из России во время финальных соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Представитель Белорусской ассоциация гимнастики оставил комментарий под постом, в котором предложил российской команде «снять корону» и заявил, что команда ОКР «бездарно профукала» Игры-2020.

Олимпийские игры-2020 проходили в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпиаду перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Для России эти Олимпийские игры завершились попаданием в топ-5 медального зачета. Наши спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей и расположились на пятом месте, передает телеканал 360.

Летние виды спорта,Александр Тихонов,Телеканал "360° Подмосковье",
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