Познер отреагировал на критику за слова об Олимпиаде

Журналист Владимир Познер отреагировал на критику в свой адрес в связи со словами о выступлении сборной ОКР на Олимпийских играх в Токио, заявив, что спокойно относится к чужому мнению о себе. Об этом сообщает News.ru.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко Москва 24/Игорь Иванко

"Люди высказывают свою точку зрения, имеют право. Если в корректном виде, это прекрасно. Если в некорректном, то это их проблемы. Меня это не касается", – сказал телеведущий.

Познер отметил, что совершенно спокойно относится к тому, что с ним кто-то не согласен, и его это "не коробит".

"Я давно живу на свете и уже привык, что мои высказывания вызывают довольно бурную и отрицательную реакцию. Я с этим довольно спокойно живу", – пояснил он.