Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Познер отреагировал на критику за слова об Олимпиаде

Москва24
1 час назад

Журналист Владимир Познер отреагировал на критику в свой адрес в связи со словами о выступлении сборной ОКР на Олимпийских играх в Токио, заявив, что спокойно относится к чужому мнению о себе. Об этом сообщает News.ru.

Познер отреагировал на критику за слова об Олимпиаде
Фото: Москва 24/Игорь ИванкоМосква 24/Игорь Иванко

"Люди высказывают свою точку зрения, имеют право. Если в корректном виде, это прекрасно. Если в некорректном, то это их проблемы. Меня это не касается", – сказал телеведущий.

Познер отметил, что совершенно спокойно относится к тому, что с ним кто-то не согласен, и его это "не коробит".

"Я давно живу на свете и уже привык, что мои высказывания вызывают довольно бурную и отрицательную реакцию. Я с этим довольно спокойно живу", – пояснил он.

Ранее Познер прокомментировал итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, заявив, что они выступили на соревнованиях так, как могли. Также он выразил надежду на то, что Россия "усвоила урок" и отметил, что страна "заслужила" наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг.

Летние виды спорта,Владимир Познер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители