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Олимпиада-2020

США ввели санкции против олимпийского комитета Белоруссии

Газета.Ru
1 час назад

США ввели санкции против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Белого дома.

США ввели санкции против олимпийского комитета Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также США ввели санкции в отношении официальных лиц Белоруссии — «руководителей, официальных лиц, топ-менеджеров» тех политических структур, которые, по мнению Вашингтона, подрывают суверенитет и безопасность республики, наносят ущерб правам человека, замешаны в махинациях на выборах и в коррупции, а также обходят санкции Соединенных Штатов.

В частности, в указе упомянуты представители исполнительных органов, агентств и дочерних структур правительства Белоруссии, руководители и представители белорусского правительства; лица, связанные с оборонным сектором, сферой безопасности, производством удобрений, табачным производством, строительным и транспортными секторами страны.

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