США ввели санкции против олимпийского комитета Белоруссии

США ввели санкции против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Белого дома.

Также США ввели санкции в отношении официальных лиц Белоруссии — «руководителей, официальных лиц, топ-менеджеров» тех политических структур, которые, по мнению Вашингтона, подрывают суверенитет и безопасность республики, наносят ущерб правам человека, замешаны в махинациях на выборах и в коррупции, а также обходят санкции Соединенных Штатов.