Ласицкене прокомментировала скандал с Магучих

«Честно сказать, я пока с ней не связывалась, потому что не совсем в курсе той реакции, которое вызвало это фото. Я не все успеваю читать, я за нашими-то олимпийцами не следила. Только вот на чествовании я всех увидела», - цитирует спортсменку РИА Новости.