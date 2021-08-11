Победившая сестер Авериных гимнастка закрыла аккаунт в Instagram из-за травли

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам закрыла аккаунт в Instagram из-за травли после летних Игр-2020 в Токио. Спортсменка завоевала золото Олимпиады в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой и многих болельщиков и экспертов, россиянок в Токио засудили. Ранее Дина Аверина призвала прекратить травлю в социальных сетях израильской спортсменки. Спортсменка заявила, что также, как и Ашрам, подвергается критике со стороны пользователей. "Да, не все люди меня поддерживают. Но мы ни в чем не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — ведь она ничего такого не сделала. Не нужно ее травить", — сказала Аверина.