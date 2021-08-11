Винер назвала условие продолжения карьеры Авериной

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о продолжении карьеры серебряного призера Олимпийских игр Дины Авериной.

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Сборная России оставалась недовольна судейством в финале индивидуального многоборья на Играх в Токио, по результатам которого Аверина проиграла израильтянке Линой Ашрам, потерявшей ленту в последнем упражнении. Дина назвала итоги несправедливыми и выразила неуверенность в том, что они с сестрой – Ариной Авериной – продолжат карьеру.

Винер-Усманова рассказала, что у Дины были проблемы со спиной, но благодаря врачам и своему характеру она смогла сохранить здоровье в олимпийский цикл.

«Все будет завесить от того, что скажет врач, потому что я работаю только со здоровыми детьми – это мой закон. Если мне врачи говорят, что ребенок выдерживает, то исключительно в этом случае я продолжаю работать. Самое главное – это здоровье», – цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

После возвращения в Россию и встречи с болельщиками Дина рассказала, что у нее снова есть стимул бороться.