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Олимпиада-2020

Винер-Усманова рассказала, в каком случае Дина Аверина продолжит карьеру

Спорт день за днемиещё 12
23 минуты назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о продолжении карьеры серебряного призера Олимпийских игр Дины Авериной.

Винер назвала условие продолжения карьеры Авериной
Фото: ТАССТАСС

Сборная России оставалась недовольна судейством в финале индивидуального многоборья на Играх в Токио, по результатам которого Аверина проиграла израильтянке Линой Ашрам, потерявшей ленту в последнем упражнении. Дина назвала итоги несправедливыми и выразила неуверенность в том, что они с сестрой – Ариной Авериной – продолжат карьеру.

Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали на Олимпиаде-2020

Винер-Усманова рассказала, что у Дины были проблемы со спиной, но благодаря врачам и своему характеру она смогла сохранить здоровье в олимпийский цикл.

«Все будет завесить от того, что скажет врач, потому что я работаю только со здоровыми детьми – это мой закон. Если мне врачи говорят, что ребенок выдерживает, то исключительно в этом случае я продолжаю работать. Самое главное – это здоровье», – цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

После возвращения в Россию и встречи с болельщиками Дина рассказала, что у нее снова есть стимул бороться.

По ходу индивидуального многоборья сборная России четыре раза подавала протест (два раза на результаты Дины Авериной и еще два – на результаты Арины Авериной), но удовлетворен был только один.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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