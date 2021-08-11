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Олимпиада-2020

Путин наградил спортсменов за стойкость на Олимпиаде

Ura.Ru
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин наградил российских спортсменов, которые представляли страну на Олимпиаде-2020 в Токио. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил спортсменов за стойкость на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За вклад в развитие российского спорта, высокие спортивные достижения, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпийских играх 2020 года в городе Токио, наградить Пацкевич Александру (спортсмена-инструктора сборной по синхронному плаванию), Ромашину Светлану (спортсмена-инструктора сборной по синхронному плаванию), Шишкину Аллу (спортсмена-инструктора сборной по синхронному плаванию) орденом Александра Невского», — говорится в документе.

Сообщается также, что орденом почета награждены Аблязин Денис (спортивная гимнастика), Дериглазова Инна (фехтование), Колесниченко Светлана (синхронное плавание), Садулаев Абдурлашид (вольная борьба), Чигирев Влад (синхронное плавание), Шурочкина Мария (синхронное плавание). Орден дружбы присужден Авериной Дине (художественная гимнастика), Ахаимовой Лилии (художественная гимнастика) и другим спортсменам.

На Олимпийских играх в конце мероприятия произошел скандал. Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы гимнастки Дины Авериной, пишет RT. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики. Аверина заняла второе место в соревновании, а ее конкурентка Линой Ашрам из Израиля — первое, несмотря на то, что во время выступления уронила ленту. Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали по художественной гимнастике, пишет «Национальная служба новостей».

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Летние виды спорта,Александра Пацкевич,Влад Чигирев,Мария Шурочкина,Дина Аверина,Светлана Колесниченко,Инна Дериглазова,Светлана Ромашина,Денис Аблязин,Александр Невский,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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