Путин наградил спортсменов за стойкость на Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин наградил российских спортсменов, которые представляли страну на Олимпиаде-2020 в Токио. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в развитие российского спорта, высокие спортивные достижения, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпийских играх 2020 года в городе Токио, наградить Пацкевич Александру (спортсмена-инструктора сборной по синхронному плаванию), Ромашину Светлану (спортсмена-инструктора сборной по синхронному плаванию), Шишкину Аллу (спортсмена-инструктора сборной по синхронному плаванию) орденом Александра Невского », — говорится в документе.

На Олимпийских играх в конце мероприятия произошел скандал. Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы гимнастки Дины Авериной, пишет RT. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики. Аверина заняла второе место в соревновании, а ее конкурентка Линой Ашрам из Израиля — первое, несмотря на то, что во время выступления уронила ленту. Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали по художественной гимнастике, пишет «Национальная служба новостей».