Чем известны российские гимнастки Дина и Арина Аверины

Близнецы Дина и Арина Аверина – российские спортсменки, звезды мировой художественной гимнастики. Они выступали на летней Олимпиаде в Токио, и многие прочили им первое место. Но судьи удостоили золота спортсменку из Израиля, допустившую во время выступления грубое нарушение. Такой расклад многим не понравился, разразился скандал. Впрочем, у Авериных достаточно побед, и россияне уверены, что они еще не раз завоюют первые места. Сегодня, 13 августа, у сестер день рождения, передает издание "Народные новости". Это хороший повод вспомнить, как начинался их путь в споте и чего они достигли к своим 23 годам.

Девочки родились в спортивной семье: мать и старшая сестра также занимались художественной гимнастикой, а отец - футболист. С семьей они жили в городе Заволжье Нижегородской области, но к 12 годам тренер Лариса Белова отправила их в Центр олимпийской подготовки в Новогорск, на попечение Веры Шаталовой.

С 2014 года сестры уже выступали на крупных чемпионатах, а в 2016 году их даже называли «тайным оружием российской сборной». Международный триумф поджидал девушек в 2017 году, когда они стали лидерами в команде. На данный момент послужной список сестер Авериных впечатляющий. Дина — тринадцатикратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка России. Арина — четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России. На счету спортсменок победы как в отдельных дисциплинах, так и абсолютное лидерство на чемпионатах высшего уровня.