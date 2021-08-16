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Олимпиада-2020

Грузинский паралимпиец избил охранника гостиницы в Токио

Lenta.ruиещё 12
1 час назад

Член мужской сборной Грузии по дзюдо, который приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх, избил охранника японской гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Грузинский паралимпиец избил охранника гостиницы в Токио
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что спортсмен-паралимпиец отшвырнул японца и нанес ему тяжкие телесные повреждения.

Ранее десятикратный чемпиона мира в беге среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Вдовин рассказал, что российская сборная ощущала поддержку от государства на протяжении всей подготовки к Паралимпийским играм в Токио.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Они, как и Олимпийские игры, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Российскую делегацию представят 242 спортсмена, которые будут соревноваться в 19 видах спорта.

Летние виды спорта,Олимпиада-2020,
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