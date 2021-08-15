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Олимпиада-2020

Рекордсмен мира по плаванию завершил карьеру в 24 года

Газета.Ruиещё 3
25 минут назад

Бронзовый призер Олимпийских игр, пловец Антон Чупков завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщил тренер спортсмена Александр Немтырев.

Рекордсмен мира по плаванию Чупков завершил карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вы неправильно его поняли. Речь шла не о последнем сезоне, а о том, что Олимпийские игры для него были последним стартом. На этом он закончил, об этом он мне и объявил. Я с ним согласился. Я не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало, это было оговорено уже давно", - приводит слова тренера ТАСС.

Также тренер заявил, что Чупков еще полгода назад принял решение отказаться от участия в стартующей в августе Международной лиге плавания (ISL). По словам Немтырева, если его подопечный захочет возобновить карьеру, то в чемпионате мира следующего года он на 90% участвовать не будет.

Чупков является действующим мировым рекордсменом на дистанции 200 метров брассом с результатом две минуты 6,12 секунды, бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

На Олимпиаде в Токио Антон признался журналистам, что устал от постоянных сборов и хочет изменить свою жизнь.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов рассказал, что в детстве упал с трехметровой горки на спину и перенес компрессионный перелом позвоночника.

Летние виды спорта,Олимпиада-2020,Евгений Рылов,Антон Чупков,ИТАР-ТАСС,
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