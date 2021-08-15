Рекордсмен мира по плаванию Чупков завершил карьеру

"Вы неправильно его поняли. Речь шла не о последнем сезоне, а о том, что Олимпийские игры для него были последним стартом. На этом он закончил, об этом он мне и объявил. Я с ним согласился. Я не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало, это было оговорено уже давно", - приводит слова тренера ТАСС.