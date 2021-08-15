Рекордсмен мира по плаванию Чупков завершил карьеру

Бронзовый призер Олимпийских игр, пловец Антон Чупков завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщил тренер спортсмена Александр Немтырев.
"Вы неправильно его поняли. Речь шла не о последнем сезоне, а о том, что Олимпийские игры для него были последним стартом. На этом он закончил, об этом он мне и объявил. Я с ним согласился. Я не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало, это было оговорено уже давно", - приводит слова тренера ТАСС.
Также тренер заявил, что Чупков еще полгода назад принял решение отказаться от участия в стартующей в августе Международной лиге плавания (ISL). По словам Немтырева, если его подопечный захочет возобновить карьеру, то в чемпионате мира следующего года он на 90% участвовать не будет.
Чупков является действующим мировым рекордсменом на дистанции 200 метров брассом с результатом две минуты 6,12 секунды, бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
На Олимпиаде в Токио Антон признался журналистам, что устал от постоянных сборов и хочет изменить свою жизнь.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов рассказал, что в детстве упал с трехметровой горки на спину и перенес компрессионный перелом позвоночника.