«Моя победа ее потрясла, я не сержусь»: израильская гимнастка рассказала о конфликте с Диной Авериной

Олимпийская чемпионка в художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам впервые после громкого скандала на Играх в Токио дала большое интервью израильским СМИ. Гимнастка рассказала о том, как она относится к своей победе, к оскорблениям со стороны россиян, к своему тренеру, о службе в армии и личной жизни. «МК-Спорт» выбрал самые интересные фрагменты интервью.

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Линой Ашрам. Фото: Lan Hongguang/XinHua/globallookpress.com

Об отношении к тому, что в России считают ее золото незаслуженным

«Я не смотрю на других и не хочу никого судить. Я привыкла смотреть на себя. Вот я это сделала — и получила свои оценки. Я сделала это. И нет никого счастливее меня».

Ою эмоциях в те 5 минут, когда судьи подсчитывали оценки Авериной?

«Это были самые длинные минуты в моей жизни. Самые напряженные. В зале еще внезапно усилили громкость музыки, раздался барабанный бой. Так что нервы у всех были на пределе. Я мысленно сказала себе: спокойно, в конце концов, медаль у меня уже есть, а серебро или золото — станет вот-вот ясно».

Об эпизоде, когда Дина Аверина отказалась с ней говорить после объявления результатов в многоборье

«Обычно до и после выступления мы обмениваемся несколькими фразами, желаем друг другу удачи или просто улыбаемся. Но в этот раз было иначе. Видимо, моя победа потрясла ее. Я не сержусь на нее за это».

О реакции российской сборной на поражение

«Понятно, что они приехали в Токио за золотом. Ведь они всегда, год за годом, выигрывали его. В том числе на чемпионатах мира. Но тут появилась я и завоевала золотую медаль. Они травмированы этим, вот и вся история Все гимнастки знали, что первое место всегда отходит России. Я же была меньше озабочена мыслями о медали и больше — о том, чтобы показать интересные упражнения».

Об объективности судейства на Олимпиаде

«В других видах оценка проста — по скорости или взятой высоте. У нас оценивают в том числе визуально, и то, что нравится одному судье, может не понравиться другому. Судейство в художественной гимнастике очень сложное. Но на Олимпиаде оно было самым правильным и точным, насколько это возможно».

Об оскорблениях в соцсетях

«Вы знаете, я не обращаю на них внимания. Просто перелистываю ленту, когда мне такое попадается. Мы живем в демократическом мире, и люди имеют право высказывать свое мнение. Пусть каждый думает, что хочет Я знаю, какое достижение мы совершили с Аелет Зусман, моим тренером, и мне этого достаточно.

Были ли среди этих сообщений антисемитские? Я получаю много откликов такого типа, но просто пролистываю их, и все».

О режиме

«Я вешу 49 кг, и больше никак нельзя. Я обожаю шоколад, но он под запретом. Только перед соревнованиями тренер выдает мне кусочек горького шоколада — один кубик. Взвешиваюсь дважды в день — утром, после пробуждения, и после тренировки. На завтрак ем овощи с яйцом, творогом или сыром. Хлеб мне нельзя, только перед соревнованиями получаю ломтик черного. Я не подсчитываю калории, но в моем питании нет углеводов. После больших соревнований девочки всегда устраивают ужин с «нормальной» едой — шницелями, макаронами. Но мне всегда неудобно есть это на глазах тренеров. Они ничего не говорят, но по глазам вижу: сердятся.

В детстве, когда я только начала заниматься в профессиональной спортивной секции, приходилось ехать туда на автобусе сразу после школы. Мама готовила коробку с едой — постную куриную грудку с овощами. Я привыкла так питаться».

О борьбе с лишним весом

«Когда я была на курсе молодого бойца в армии, я не тренировалась целый месяц поправилась на 4 кг. Для гимнастки это много, может привести к травмам. Тренер сказала: даю тебе неделю, чтобы сбросить. Как можно сбросить 4 килограмма за неделю? Бег, спортзал, сауна. Бегаю в специальной одежде с парниковым эффектом».

Об отношениях с тренером

«Между нами есть особая связь, даже телепатическая. Однажды ночью во время Олимпиады я проснулась посреди ночи и не могла уснуть. А спать надо, иначе утром не выступишь как следует. Я машинально взяла в руки смартфон и взглянула в чат переписки с тренером. Оказалось, Аелет тоже не может уснуть. Через пару минут она постучала в мой номер, мы вышли на балкон, а оттуда — на крышу отеля. Мы стояли там, как на крыше мира. Потом взглянули друг на друга — у обеих блестели слезы. Мы обнялись и разрыдались. Напряжение ушло. После этого я спокойно легла спать. Пожалуй, это был один из самых прекрасных моментов в Токио».

О подготовке к Играм

«Последний год я провела в специальном комплексе для сборной в Институте физкультуры и спорта. Весь день был занят тренировками. Вставала в 7:00. В 7:30 — гидротерапия в бассейне. В 9:00 начинается урок балета, затем — собственно тренировка, пять-шесть часов подряд. После первой тренировки — час отдыха. С 16:00 до 19:00 — вторая тренировка. После этого уже только немного отдохнуть — и спать. К родителям ездила только на выходные.

Пока готовились к Олимпиаде получала «зарплату спортсмена» от Национального олимпийского комитета — 8500 шекелей в месяц (около 2600 долларов – ред.). И это еще до спонсорских добавок. Спортивное оборудование и полеты на предолимпийские соревнования нам тоже оплачиваются государством. Хватает ли такой зарплаты молодой девушке? Да, у меня же не было особых расходов, я весь день на тренировках. Но все это появилось только в последнее время. В детстве я занималась в обычном кружке художественной гимнастики, потом в профессиональной спортивной секции. Оплачивать расходы на занятия нам помогали бабушка и дедушка».

О личной жизни

«У меня есть любимый человек. Он офицер, служит в боевых частях ЦАХАЛа. По роду службы он может отправлять мне сообщения только ночью. А я могу отвечать ему только утром, потому что у меня режим, ночью надо спать. Встречаемся в выходные, когда у него увольнительная. Но нам хорошо вместе. Мешают ли чувства карьере? Мне это очень помогло. Было много кризисных моментов, которые я преодолела только с помощью любимого».

Уника новости 15.08.2021 12:06 — дата и время публикации