«Когда Аверина на ЧМ-2018 уронила ленту, мы не сказали ни слова»

В федерации гимнастики Израиля ответили на критику Ашрам после золота Игр-2020

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«Линой Ашрам выиграла золотую медаль Игр в Токио, потому что она показала лучшее выступление», — так заявили агентству ТАСС в Федерации художественной гимнастики Израиля. В свою очередь, гимнастка дала большое интервью изданию Israel Hayom, где впервые в подробностях рассказала о том, что происходило с ней до, во время и после Олимпийских игр в Токио, где ей удалось певать 25-летнюю гегемонию российских спортсменок. «Газета.Ru» приводит наиболее значимые и важные слова Ашрам.

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Об ожиданиях от Игр

«Я приехала в Токио с целью отдать все, что у меня есть, и пережить этот момент и ощущение того, что я там, на Олимпийских играх. Я знала, что если я хорошо справлюсь, то смогу вернуться с какой-нибудь медалью, но я не представляла, какого она будет достоинства. Мысль о том, что мне удастся привести из Японии золото, даже не приходила мне в голову», — сказала Ашрам.

Об ощущениях во время финала индивидуального многоборья

«На протяжении всего соревновательного дня я не чувствовала, что у меня будет золото, так как за мной выступали россиянка и белоруска (Дина Аверина и Алина Горносько, — прим. «Газеты.Ru»). И каждый раз, когда я видела турнирную таблицу, я понимала, что это еще не конец.

Перед упражнением с лентой я уже знала, что у меня будет медаль. Ожидание оценок было одним из самых напряженных моментов в моей жизни. К тому же организаторы включили на фоне звук барабанной дроби.

Николь Зеликман (вторая участница финала личного многоборья от Израиля, — прим. «Газеты.Ru») шепнула мне тогда на ухо: «Мы исполнили мечту. Не важно, какой будет итоговый результат, у тебя есть медаль, ты сделала все, что могла», — отметила Ашрам.

О своей реакции на потерю ленты в заключительном упражнении

«Было ощущение, что, возможно, это скажется на итоговой позиции, но я продолжила выкладываться на максимум. После ленты тренер сказала мне, что уровень сложности упражнения очень высок и ошибка не должна сильно повлиять на результат. И она оказалась права.

После финала я подошла к Дине Авериной и хотела ее поздравить. Но она плакала и не могла говорить. С тех пор у нас не было возможности пообщаться», — сказала израильтянка.

О спорах и критике итогового результата соревнований на Олимпиаде

«Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своей цели. Это моя победа, победа моего тренера и нашей команды.



На чемпионате мира 2018 года Дина уронила ленту и все равно победила. Мы не сказали ни слова. Это Олимпийские игры, судейство было максимально справедливым.



Я читала, что Дина отметила, что все произошедшее — это не моя вина. Думаю, что столь бурная реакция в России была вызвана тем, что россияне привыкли видеть своих гимнасток на верхней ступени пьедестала почета. Они всегда побеждали, а в Токио все сложилось иначе. Может быть, они заранее присвоили злобу награду себе», — заявила Ашрам.

О реакции на победу

«Я плакала. Я плакала со своим тренером; я плакала, когда ко мне присоединились мои мама и папа; я плакала во время моего первого после успеха разговора со своим парнем. Он сказал мне, что гордится мной и сильно любит меня. Это был удивительный момент.

«Мы были так счастливы, это ощущение не покидает меня до сих пор. На церемонии награждения, когда я увидела своих друзей в израильской делегации, которые остались, я услышала аплодисменты в свой адрес. Мы пели гимн, это был один из самых трогательных моментов в моей жизни.

«В ту ночь, после того как мне вручили медаль, я вообще не могла уснуть. Может быть, я задремала минут на 40. Медаль все время была рядом со мной. Только сейчас я начала осознавать все масштабы этого достижения», — отметила израильтянка.

О том, что происходило после окончания квалификации

«Лишь я вместе с сестрами Авериными и белорусскими гимнастками остались на тренировочной площадке. Я не знаю, что они делали в это время. Я приходила в зал, чтобы отработать свои упражнения.

После этого я поужинала и поговорила с наставницей о том, что произошло в отборочных состязаниях и о том, как я могу улучшить свои выступления и выложиться по максимуму в финале. Мы говорили о том, как важно вставать с новыми и хорошими эмоциями», — сказала Ашрам.

Об изменении в правилах

«С 2017 года правила начали меняться в пользу работы с телом. Чем быстрее вы двигаетесь, тем выше ваш уровень сложности, и вы можете больше соответствовать новым требованиям. До этого существовало ограничение на элементы в программе. Что касается прыжков, то в прошлом всегда была возможность сделать их в большем количестве», — отметила спортсменка.

О планах на будущее

«В данный момент у меня перерыв. Пока я не решила, что делать дальше. На данный момент я пару недель буду отдыхать, а потом поговорю с тренером.