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Олимпиада-2020

Зеленский вручил награду затравленной за фото с Ласицкене атлетке Магучих

News.ru
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена призёрам Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте офиса главы государства.

Зеленский наградил затравленную за фото с Ласицкене Магучих
Фото:  zelenskyyua/twitter.com zelenskyyua/twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с украинскими спортсменами — победителями и призёрами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами. Во время встречи президент вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020, и их тренерам, — информирует пресс-служба.

В числе награждённых числилась и 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих, которой вручили орден княгини Ольги III степени. После того как 7 августа она стала обладательницей бронзы, а российская соперница Мария Ласицкене завоевала золотую награду, девушки обнялись и сделали совместный снимок. Украинские националисты тут же набросились на соотечественницу с критикой. Затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины. Но дело не ограничилось только социальными сетями. Спортсменку назвали биомусором экс-депутаты. Одной из них стала Ирина Фараон. По её мнению, Магучих подтвердила, что Россия и Украина являются одним народом, о чём говорит президент РФ Владимир Путин.

На защиту встала и сама Ласицкене. Атлетка заявила, что несмотря ни на что, продолжит с уважением относиться ко всем украинским спортсменам.

Летние виды спорта,Мария Ласицкене,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Министерство обороны,
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