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Олимпиада-2020

Россия ответила на отказ федерации гимнастики защитить Авериных

Ura.Ru
37 минут назад

Российская сторона готовит материалы в Международную федерацию гимнастики (FIG) для протеста на решение технического комитета по судейству в Токио. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Россия подаст протест из-за судейства в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим. Мы это так не оставим, подадим протест. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения», — приводят слова Ирины Винер-Усмановой РИА «Новости».

По итогам соревнований в Токио россиянка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина — четвертой. Золотом наградили Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту. Сборная России осталась без золота в художественной гимнастике впервые с 1996 года.

Ранее в международной федерации гимнастики, комментируя скандал с судейскими оценками россиянки Дины Авериной заявили, что рейтинг и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио справедливы. На Олимпиаде были строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей, пишет Sport24.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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