Россия подаст протест из-за судейства в Токио

Российская сторона готовит материалы в Международную федерацию гимнастики (FIG) для протеста на решение технического комитета по судейству в Токио. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
«Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим. Мы это так не оставим, подадим протест. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения», — приводят слова Ирины Винер-Усмановой РИА «Новости».
По итогам соревнований в Токио россиянка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина — четвертой. Золотом наградили Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту. Сборная России осталась без золота в художественной гимнастике впервые с 1996 года.
Ранее в международной федерации гимнастики, комментируя скандал с судейскими оценками россиянки Дины Авериной заявили, что рейтинг и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио справедливы. На Олимпиаде были строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей, пишет Sport24.