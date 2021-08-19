Россия подаст протест из-за судейства в Токио

«Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим. Мы это так не оставим, подадим протест. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения», — приводят слова Ирины Винер-Усмановой РИА «Новости».