Подкупают судей: Россию обвинили в неудачах украинских гимнасток

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что президент Федерации гимнастики Украины, тренер украинской сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина винит Россию в неудачах своих спортсменок.
«Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка и руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться. Украинская художественная гимнастика родила очень много чемпионов мира и Олимпийских игр. У нас и Серебрянская — олимпийская чемпионка Атланты, и Саша Тимошенко была, и Бессонова, Ризатдинова Очень много достойных спортсменок.
И вот Ира Дерюгина мне говорила, что постоянно засуживают, просто платят деньги втупую судьям», — сказал Гордон в интервью Youtube-каналу «ФАК.Подкаст».
На Олимпийских играх в Токио Украина осталась без медалей в художественной гимнастике. Победу на Играх в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).
После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.
Ранее украинских гимнасток осудили за выступление на этапе Гран-при в Москве.