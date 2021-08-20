Подкупают судей: Россию обвинили в неудачах украинских гимнасток

«Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка и руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться. Украинская художественная гимнастика родила очень много чемпионов мира и Олимпийских игр. У нас и Серебрянская — олимпийская чемпионка Атланты, и Саша Тимошенко была, и Бессонова, Ризатдинова Очень много достойных спортсменок.