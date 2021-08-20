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Олимпиада-2020

На Украине обвинили Россию в неудачах украинских гимнасток: россияне покупают судей

Газета.Ru
30 минут назад

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что президент Федерации гимнастики Украины, тренер украинской сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина винит Россию в неудачах своих спортсменок.

Подкупают судей: Россию обвинили в неудачах украинских гимнасток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка и руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться. Украинская художественная гимнастика родила очень много чемпионов мира и Олимпийских игр. У нас и Серебрянская — олимпийская чемпионка Атланты, и Саша Тимошенко была, и Бессонова, Ризатдинова Очень много достойных спортсменок.

И вот Ира Дерюгина мне говорила, что постоянно засуживают, просто платят деньги втупую судьям», — сказал Гордон в интервью Youtube-каналу «ФАК.Подкаст».

На Олимпийских играх в Токио Украина осталась без медалей в художественной гимнастике. Победу на Играх в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Судьи отказали России в пересмотре результатов по многоборью гимнасток

Ранее украинских гимнасток осудили за выступление на этапе Гран-при в Москве.

Летние виды спорта,Ирина Дерюгина,Дмитрий Гордон,Ирина Винер,
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