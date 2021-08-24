Медведева рассказала о жестких методах работы Тутберидзе

Двукратный олимпийский призер Евгения Медведева рассказала о методах работы тренера Этери Тутберидзе.
«Считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно было себя заставить. Перед Олимпиадой было — нога болела настолько, что я просто выла. Вот тут помогала жесткость. Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах. И ты собираешься, идешь и делаешь», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале Fametime TV.
Фигуристка считает, что она не добилась бы своих побед с более мягким тренером. При этом Медведева добавила, что с каждым годом все сложнее выдерживать методы специалиста.
«Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени своему ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет», — сказала спортсменка.
Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.
В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.
В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.