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Олимпиада-2020

Медведева рассказала о жестких методах работы Тутберидзе

Газета.Ru
2 часа назад

Двукратный олимпийский призер Евгения Медведева рассказала о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

Медведева рассказала о жестких методах работы Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

«Считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно было себя заставить. Перед Олимпиадой было — нога болела настолько, что я просто выла. Вот тут помогала жесткость. Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах. И ты собираешься, идешь и делаешь», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Фигуристка считает, что она не добилась бы своих побед с более мягким тренером. При этом Медведева добавила, что с каждым годом все сложнее выдерживать методы специалиста.

«Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени своему ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет», — сказала спортсменка.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.

В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Летние виды спорта,Брайан Орсер,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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