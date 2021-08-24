Медведева рассказала о жестких методах работы Тутберидзе

«Считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно было себя заставить. Перед Олимпиадой было — нога болела настолько, что я просто выла. Вот тут помогала жесткость. Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах. И ты собираешься, идешь и делаешь», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале Fametime TV.