Россиянки разгромили Канаду в голболе на Паралимпиаде-2020

Женская команда Паралимпийского комитета России (ПКР) по голболу крупно обыграла сборную Канады в своём стартовом матче на Паралимпийских играх в Токио.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 5:1. У россиянок хет-триком отметилась Ирина Арестова, также по голу забили Арина Герасимова и Анастасия Чудина. В составе сборной Канады забитым мячом отметилась Эмма Рейнке. В следующем матче, 26 августа, россиянки встретятся со сборной Китая.

В предварительном раунде россиянки играют в группе С вместе со сборными командами Израиля, Китая, Австралии и Канады.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.