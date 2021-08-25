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Олимпиада-2020

Россиянки разгромили Канаду в голболе на Паралимпиаде-2020

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Женская команда Паралимпийского комитета России (ПКР) по голболу крупно обыграла сборную Канады в своём стартовом матче на Паралимпийских играх в Токио.

Россиянки разгромили Канаду в голболе на Паралимпиаде-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 5:1. У россиянок хет-триком отметилась Ирина Арестова, также по голу забили Арина Герасимова и Анастасия Чудина. В составе сборной Канады забитым мячом отметилась Эмма Рейнке. В следующем матче, 26 августа, россиянки встретятся со сборной Китая.

В предварительном раунде россиянки играют в группе С вместе со сборными командами Израиля, Китая, Австралии и Канады.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

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