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Олимпиада-2020

Китайские олимпийцы раскритиковали качество золотых медалей

Газета.Ruиещё 3
33 минуты назад

Олимпийские чемпионы Токио из Китая раскритиковали качество золотых медалей Игр-2020, сообщает портал "Ванъи". СМИ отмечает, что первой о низком качестве награды 23 августа заявила чемпионка в прыжках на батуте Чжу Сюэин. Она сказала, что ее золотая медаль начала облезать.

Китайские олимпийцы раскритиковали качество золотых медалей
Фото: EPAEPA

После нее олимпийский чемпион в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем Ван Шунь и чемпион в упражнениях на брусьях Цзоу Цзинюань также пожаловались на качество медалей. В оргкомитете Олимпийских игр - 2020 в Токио заявили изданию Global Times, что отслаивается специальное пленочное защитное покрытие, а не золото. Также представители организации отметили, что это не говорит о низком качестве медалей.

Ранее китайские государственные СМИ объявили страну победительницей Олимпийских игр — 2020 в Токио после того, как добавили в свой медальный зачет награды, которые завоевали Гонконг и Тайвань (первый является китайской территорией, второй считается таковой в КНР, но фактически является независимым государством).

Спустя неделю после окончания Игр появились изображения, опубликованные на Weibo, китайской платформе социальных сетей и китайском центральном телевидении, которые показывают измененное количество медалей сборной.

Летние виды спорта,Чжу Сюэин,Ван Шунь,
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