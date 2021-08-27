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Олимпиада-2020

Мужская сборная России по волейболу сидя победила Японию со счетом 3-0 на Паралимпийских играх

Газета.Ruиещё 1
7 часов назад

В Токио продолжается Паралимпиада, после двух соревновательных дней сборная России идет на третьем месте в медальном зачете. Мужская сборная страны разгромила японцев на групповом этапе по волейболу сидя. Российские пловцы пробились в финалы по многим дисциплинам, где поборются за медали. Велосипедист Михаил Асташов побил мировой рекорд в гонке с раздельным стартом на 1000 м в классе С1, однако он продержался недолго: три других спортсмена превзошли его результат и отобрали достижение. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

Мужская сборная России по волейболу сидя победила Японию со счетом 3-0 на Паралимпийских играх
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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