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Олимпиада-2020

Россиянин Александр Яремчук стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров

ТАСС
2 часа назад

Российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 1 500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Яремчук завоевал золото Игр в беге на 1 500 м
Фото: AP Photo/Eugene HoshikoAP Photo/Eugene Hoshiko

Российский легкоатлет преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял представитель Болгарии Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг.

Яремчуку 26 лет. Он является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В медальном зачете команда Паралимпийского комитета России вышла на второе место (10 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых наград). Лидирует сборная Китая (19-10-16), третьими идут представители Великобритании (9-10-9).

Летние виды спорта,Александр Яремчук,
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