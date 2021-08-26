Россияне завоевали 11 медалей во второй день Паралимпиады

Сборная России завоевала три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды во второй соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

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Обладателями золотых наград стали представитель велоспорта на треке Михаил Асташов, который одержал победу в гонке преследования на 3 000 м, пловец Андрей Калина (100 м брассом) и шпажист Александр Кузюков в фехтовании на колясках в категории В.

Серебряными призерами стали пловцы Артем Исаев (100 м брассом) и Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием), а также шпажисты Максим Шабуров (в фехтовании на колясках в категории А) и Виктория Бойкова (в фехтовании на колясках в категории В).

Бронзовые награды сборной России принесли пловцы Владимир Сотников (100 м на спине), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Роман Жданов (100 м вольным стилем) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).

По итогам второго соревновательного дня сборная России с шестью золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградам располагается на третьей строчке общего медального зачета. Лидирует команда Китая (8-5-10), второй идет сборная Великобритании (6-8-3).