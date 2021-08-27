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Олимпиада-2020

Россиянка Пикалова завоевала серебро в плавании на Паралимпиаде в Токио

Чемпионат.com
1 час назад

Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в классе S12 на дистанции 100 метров на спине. Она уступила победительнице 0,32 секунды.

Пикалова выиграла серебро в плавании на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чемпионкой стала британка Ханна Расселл с результатом 1.8,44 секунды, третьей финишировала представительница Бразилии Мариа Каролина Гомес Сантьяго, с отставанием в 0,74 секунды.

Это вторая медаль Пикаловой на Паралимпиаде в Токио. Ранее она завоевала бронзу на стометровке баттерфляем.

На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 19 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Ранее стало известно, что два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР) — врач и тренер команды — сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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