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Олимпиада-2020

Россиянин Хинчагов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра

ТАССиещё 5
1 час назад

Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Россиянин Хинчагов завоевал золото Игр в толкании ядра
Фото: tokyo2020.paralymp.rutokyo2020.paralymp.ru

Он показал результат 15,78 метра. Хинчагов выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Хинчагову 24 года, он является чемпионом мира, Европы и России. С 2019 года легкоатлет входит в паралимпийскую сборную России. В свободное время Хинчагов увлекается путешествиями.

Российские спортсмены, завоевавшие восемь золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (18-11-14), вторыми идут британцы (9-9-9).

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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