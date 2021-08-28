Россиянин завоевал золото на Паралимпийских играх в беге

Российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС.

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Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял легкоатлет из Болгарии Християн Стоянов, а третье — угандиец Дэвид Эмонг.

Отмечается, что 26-летний Яремчук является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.