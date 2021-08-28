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Олимпиада-2020

Россиянин завоевал золото на Паралимпийских играх в беге

Lenta.ruиещё 10
36 минут назад

Российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин завоевал золото на Паралимпийских играх в беге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял легкоатлет из Болгарии Християн Стоянов, а третье — угандиец Дэвид Эмонг.

Отмечается, что 26-летний Яремчук является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что россиянин Альберт Хинчагов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. 24-летний спортсмен показал результат 15,78 метра. Хинчагов выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Летние виды спорта,Александр Яремчук,
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