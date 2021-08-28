Рапирист Нагаев завоевал бронзу в Токио

Российский рапирист Никита Нагаев победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:11 в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

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Спортсмены выступали в категории А, где представлены фехтовальщики, которые имеют возможность контролировать свое туловище.

Нагаеву 27 лет, он является серебряным и бронзовым призером мировых первенств, а также чемпионом Европы. Нагаев занимается фехтованием более 19 лет. С 2017 года он входит в состав паралимпийской сборной.