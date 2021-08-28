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Олимпиада-2020

Россиянин Нагаев завоевал бронзу Паралимпиады в фехтовании на рапирах

ТАССиещё 3
2 часа назад

Российский рапирист Никита Нагаев победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:11 в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

Рапирист Нагаев завоевал бронзу в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмены выступали в категории А, где представлены фехтовальщики, которые имеют возможность контролировать свое туловище.

Нагаеву 27 лет, он является серебряным и бронзовым призером мировых первенств, а также чемпионом Европы. Нагаев занимается фехтованием более 19 лет. С 2017 года он входит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (22-14-20), вторыми идут британцы (13-11-15). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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